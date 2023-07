L’écologiste Sandrine Rousseau s’attire les foudres des internautes : “La consommation de viande est une des causes des incendies actuels”

”La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo, tout sourire, avec un morceau de viande, aujourd’hui, c’est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur”, a ainsi écrit l’écologiste française.

Ces pays sont, en effet, frappés par une vague de chaleur historique et des températures insoutenables pour les habitants. Des feux de forêts font notamment rage en de multiples endroits en Grèce.

À lire aussi

Le message de Sandrine Rousseau a suscité de nombreuses réactions. Des internautes se moquent ouvertement de sa position et lui rappellent notamment sa sortie l’année dernière où elle affirmait que “le barbecue était un symbole de virilité”.