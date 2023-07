Procès des attentats de Bruxelles: Sofien Ayari obtiendra une réduction de peine d’au moins dix ans

Tout comme Salah Abdeslam, en 2018, Sofien Ayari a été condamné à 20 ans de prison pour la fusillade de la rue du Dries, commise le 15 mars 2016, lorsque les deux hommes fuyaient leur planque investie par la police. Le duo sera arrêté trois jours plus tard.

Cette peine, pour tentative d’assassinat, a été prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles car les faits, de nature criminelle et donc du ressort d’une cour d’assises, avaient été correctionnalisés.

Mardi soir, la cour d’assises a jugé que Sofien Ayari devait être acquitté d’assassinats dans un cadre terroriste, à savoir les attentats du 22 mars 2016. Elle l’a “simplement”, pourrait-on dire, reconnu coupable de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Le jury a tenu compte du fait que Sofien Ayari, alors qu’il était à Bruxelles au printemps 2016, a toujours déclaré qu’il voulait une solution pour retourner en Syrie. “Aucun élément du dossier ne permet de démontrer à suffisance que telle n’était pas son intention. À tout le moins, il allègue dès lors de manière vraisemblable que, dans la période précédant son arrestation, son souhait était de repartir en Syrie et non de demeurer à la disposition du groupe en vue de commettre des actions terroristes”, note l’arrêt qui l’acquitte des assassinats dans un cadre terroriste.

Sofien Ayari, qui a évolué de planque en planque, faisait notamment les courses et préparait les repas de la cellule. “Si ces aides contribuent indubitablement à la pérennité des occupants des planques qui vivent en clandestinité, il n’est pas démontré, à suffisance, que celles-ci revêtent un caractère indispensable pour la commission des attentats”, poursuit l’arrêt. Et, pour le jury, ces tâches sont par contre bien une “participation aux activités d’un groupe terroriste”.

Cette prévention est sanctionnée d’une peine maximale de 10 ans de prison. Comme pour les sept autres accusés reconnus coupables, Sofien Ayari connaîtra sa peine en septembre. Ce sera là une peine de nature criminelle, prononcée par une cour d’assises.

Un article aux effets pervers

Or l’article 61 du Code pénal prévoit qu’une peine criminelle absorbe une peine correctionnelle qui a été prononcée précédemment. La logique est qu’une peine criminelle est plus lourde qu’une peine correctionnelle. Mais pas toujours… En clair, pour Sofien Ayari, la peine qui sera prononcée en septembre – qui sera, pour rappel, de maximum 10 ans – effacera et remplacera la peine de 20 ans prononcée en 2018.

Une telle absorption se concrétise par une mesure de grâce rendue automatiquement par arrêté royal, donc après le prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. Dans la discrétion donc.

Cette disposition prévue dans l’article 61 a donc des effets pervers. Le législateur l’avait compris en 2019 et a abrogé cet article. Mais les faits pour lesquels est jugé Sofien Ayari datent de 2016. L’article en question s’applique donc pour lui.

Salah Abdeslam, dont la défense avait plaidé l’acquittement pour les assassinats dans un cadre terroriste, aurait pu bénéficier de cette disposition si la cour d’assises l’avait acquitté des attentats. Mais, contrairement à Ayari et malgré un parcours en partie similaire, il a été reconnu coupable d’assassinats.

Sofien Ayari, qui est en prison depuis 2016, ne pourra cependant pas être libre dans un horizon très proche. La cour d’assises de Paris l’a en effet condamné en 2022 à 30 ans de prison pour les attentats de Paris.