Affaire Hedi : les quatre policiers accusés d’avoir passé à tabac le jeune homme ont été entendus, deux d’entre eux reconnaissent les faits

Des aveux de deux policiers

Toujours selon BFMTV, deux des quatre accusés ont fini par reconnaître durant leur garde à vue avoir été violent avec le jeune homme. Cela permet d’éclaircir les zones d’ombre sur ce qu’il s’est réellement passé ce soir-là.

L’un des policiers qui a été placé en détention provisoire avait avec lui un lanceur de balles de défense comme en témoignent les images de vidéosurveillance. L’homme explique n’avoir aucun souvenir et ne se reconnaît pas non plus sur les images malgré son identification grâce au t-shirt qu’il portait.

Un second policier, identifié lui aussi, a lui aussi nié ce qui lui a été reproché. L’individu explique qu’il ne sait pas comment Hedi s’est retrouvé au sol et déclare qu’il ne se souvient de rien.