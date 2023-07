Le cargo "Fremantle Highway" brûle toujours au nord des Pays-Bas : quels risques pour l'environnement ?

L'équipage du navire a été évacué assez tôt mercredi, mais l'incendie a tout de même fait 1 mort et plusieurs blessés. Le bateau, lui, brûle toujours, malgré le fait que les flammes aient baissé en intensité. Les pompiers et les équipes techniques spécialisées tentent par tous les moyens d'empêcher le navire de sombrer pour éviter une catastrophe écologique de grande ampleur. Un navire remorqueur a même attaché un câble au "Fremantle Highway", pour le stabiliser et l'empêcher de dériver.

Le porte-parole du maire de l'île d'Ameland, située non loin de la localisation du cargo, craint que l'environnement subisse de gros dégâts si le cargo, en proie aux flammes, venait à couler. La mer des Wadden, qui longe une région côtière s'étendant des Pays-Bas au Danemark est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette partie de la Mer du Nord possède une biodiversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres, qui pourraient être en grand danger en cas de naufrage du navire.

Les pompiers doivent aussi composer avec une autre difficulté : "S'il arrive trop d'eau sur le navire, cela pourrait affecter sa stabilité", explique les autorités néerlandaises à la radio BNR. La plus grosse menace aujourd'hui, est que le bateau sombre au fond de l'eau, que tous les composants des voitures viennent polluer les eaux et que le pétrole chargé à bord du cargo se déverse dans la mer, formant une énorme marée noire au large des côtes de l'Europe.

Le cargo naviguait sous pavillon panaméen, mais appartient à la société japonaise "Shoei Kisen Kaishen", société qui était aussi propriétaire de "l'Ever Given", le porte-conteneurs qui a bloqué le canal de Suez durant 6 jours en 2021.