Le système des courants océaniques d’Atlantique est-il proche de l’effondrement ? “On s’attend à un refroidissement en Europe”

Qu’est-ce que l’AMOC ?

L’une des particularités de l’Atlantique, c’est la circulation méridienne de retournement dans l’océan, appelé AMOC. “Le terme est un petit peu barbare, concède volontiers Hughes Goosse, chercheur au Earth&Life Institute et professeur de climatologie à l’UCLouvain. Ça représente l’intensité de la circulation océanique”. Selon le climatologue, ce sont les mêmes types de mécanismes, à beaucoup plus grande échelle, que ce qui se passe dans votre casserole quand vous cuisez des pâtes.

L’AMOC désigne donc les différents courants océaniques de l’Atlantique et leurs mouvements. Les eaux chaudes et salées des tropiques, amenées par le Golf Stream, remontent vers le nord. Une fois arrivées près des côtes de Norvège et du Groenland, elles se mélangent avec les eaux plus froides et moins salées qui résultent de la fonte des glaces. Elles deviennent donc assez denses pour plonger vers le fond de l’océan, où un courant la renvoie vers le sud. “Cela a pour effet principal de réchauffer l’Atlantique Nord”, explique le professeur, soulignant qu’il n’y a pas d’équivalent dans le Pacifique, dont l’eau n’est pas assez salée.

La circulation des courants océaniques ©AFP

Ralentissement inévitable

L’un des moteurs de l’AMOC, c’est la densité de l’eau. “Si elle n’est pas assez dense, pas assez lourde, elle ne va pas plonger”, résume-t-il. Pour que l’eau ait la densité nécessaire, il faut qu’elle soit froide et salée. Or, le changement climatique influe sur ces deux facteurs. Le réchauffement global de la Terre (et des océans) rend l’eau plus chaude en surface, ce qui en diminue la densité et peut ralentir la circulation. Deux raisons expliquent la diminution de la salinité de l’Atlantique : l’augmentation des précipitations dans les hautes latitudes (due à l’augmentation de l’évaporation au niveau des tropiques) et la fonte de la calotte glaciaire du Groenland.

“On a peu de doute sur la diminution de l’intensité de la circulation océanique. La question, c’est quand, combien et à quelle vitesse”, pointe le Pr. Hughes Goosse. Plus les prévisions avancent dans le temps, plus les incertitudes sont élevées. “Déjà pour le XXIe siècle, il y en a pas mal.” Le dernier rapport du Giec, qui analyse la littérature scientifique disponible sur le sujet, estime qu’un affaiblissement de l’AMOC est “très probable” au cours du XXIe siècle, mais ne s’attend pas à un effondrement brutal (considéré comme “très peu probable”). Le sujet est encore l’objet de débats dans la communauté scientifique.

Une étude controversée

Des chercheurs danois viennent par exemple de publier dans la revue Nature Communications une étude qui contredit le rapport du Giec. Leurs calculs ont été réalisés à l’aide d’outils statistiques avancés et de données sur les températures de surface de certaines zones de l’Atlantique mesurées au cours des 150 dernières années. Selon eux, l’AMOC a 95 % de chance de s’effondrer entre 2025 et 2095, avec une probabilité plus grande dans 34 ans, en 2057.

Leur hypothèse part du principe que lorsque l’on arrive près d’un point de basculement, on s’attend à une plus forte variabilité de certaines variables – ici, la température – . “Un système très stable qui s’approche d’une rupture d’équilibre va bouger plus”, décrypte le Pr Hugues Goosse. Il compare le principe à un verre d’eau posé sur une table : “si vous voyez qu’il ne bouge pas du tout, c’est qu’il est bien stable. Par contre, si vous voyez qu’il commence à osciller beaucoup, il y a un moment où il va tomber”.

Mais ces résultats sont loin de faire l’unanimité. Plusieurs experts du sujet émettent en effet des doutes quant à la méthodologie de l’étude. Jochem Marotzka, directeur du département “The Ocean in the Earth System” au Max Planck Institute for Meteorology (Hambourg) pointe le manque de précision des modèles utilisés par les auteurs de l’étude auprès de Climate Table. Il émet aussi “des doutes considérables” sur la possibilité de tirer des conclusions aussi larges sur base des données utilisées. Un avis partagé par Susan Lozier, océanographe à l’université Georgia Tech (États-Unis), qui estime dans le New York Times que les températures de surface de la mer dans l’Atlantique Nord près du Groenland ne sont pas nécessairement influencées uniquement par la modification des courants, ce qui en fait “une approximation discutable pour déduire ces changements”.

”L’étude en elle-même, en se basant sur les hypothèses qui sont faites, est correcte. Mais les résultats dépendent des hypothèses mises en avant”, analyse le climatologue de l’UCLouvain. Selon lui, c’est justement l’intérêt des rapports de synthèse : avoir un peu de recul. “Si vous croisez demain les gens qui travaillent sur le sujet, ils ne vont pas vous dire qu’ils ont lu la nouvelle étude et qu’ils ont changé totalement d’avis parce qu’il y avait déjà des centaines d’études sur le sujet, poursuit-il.

Des effets sur le climat européen

Selon le professeur Peter Ditlevsen, co-auteur de l’étude et chercheur à l’Institut Niels Bohr (Danemark), “l’arrêt de l’AMOC peut avoir des conséquences très graves pour le climat de la Terre, par exemple en modifiant la répartition de la chaleur et des précipitations à l’échelle mondiale. […] Cette interruption contribuera à accroître le réchauffement des tropiques, où la hausse des températures a déjà entraîné des conditions de vie difficiles”. Il pointe également une baisse des températures en l’Europe, ce que confirme le Pr Goosse.

En effet, l’arrêt de la circulation océanique entraînerait un refroidissement assez net du Nord-Est de l’Atlantique. Or, dans nos latitudes, les vents dominants sont des vents d’Ouest qui proviennent de l’Atlantique. “On va avoir de l’air qui est un peu plus froid, donc on s’attend à un refroidissement en Europe”, ajoute le climatologue, en précisant toutefois qu’aucune des études publiées à l’heure actuelle ne met en évidence une diminution de température permettant de compenser le réchauffement climatique. “On n’arrive donc pas à une diminution de température en Europe : elle chauffera juste un petit peu moins.”

Ce refroidissement de l’océan aura aussi des conséquences sur le transport des nutriments transportés par les courants, déplaçant des zones de pêche et perturbant des poissons. “En général, une perturbation est mauvaise pour tout le monde. Il faut des siècles voir des milliers d’années pour que tout se rééquilibre et que chacun retrouve sa place”, rappelle le Pr Goosse.

Enfin, il invite à la prudence face au terme “effondrement” ou “arrêt”, un raccourci un peu rapide. “La circulation ne s’arrête pas nécessairement d’un coup, sans courant après. Parfois, c’est simplement une réorganisation des courants”, précise-t-il. “Cela reste une question majeure au niveau de la climatologie, mais malheureusement, on reste dans l’incertitude”, conclut-il. “Une chose est sûre, c’est qu’on le verra trop tard et qu’une fois que l’arrêt total sera déclenché, ce sera impossible à arrêter”.