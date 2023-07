Habillé en un livreur, un homme s’introduit dans un domicile et vole un teckel (VIDÉO)

Largement diffusée sur les réseaux sociaux, cette vidéo a permis à la police de retrouver la trace de Twiglet et de le rendre à sa propriétaire, Jo Vindis, le lendemain. “Quelqu’un nous a contactés et nous a dit qu’il pensait que le chien qu’il avait acheté était Twiglet, et c’est à peu près tout ce que nous savons, mais les enquêtes se poursuivent et nous espérons que la personne qui l’a enlevée sera arrêtée”, a-t-elle déclaré à nos confrères de la BBC. “Sans cette vidéo, nous ne l’aurions probablement jamais revue” a-t-elle ajouté.

Pour ce qui concerne l’état de santé du jeune Teckel, Jo Vindis a expliqué que “Twiglet semble normale, mais elle a été très secouée hier soir – elle ne semble pas trop traumatisée par tout cela”.

À ce stade, la police d’Essex poursuit son enquête et aucune arrestation n’a été menée.