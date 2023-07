Des scientifiques ressuscitent un ver congelé il y a plus de 40.000 ans (VIDEO)

”Il est possible d’arrêter la vie et de la reprendre depuis le début. Il s’agit d’une découverte majeure” a déclaré Teymuras Kurzchalia, professeur émérite l’Institut Max-Planck de biologie cellulaire moléculaire et génétique de Dresde auprès de nos confrères de CNN. Le scientifique, qui fait partie de la recherche, explique que le ver a survécu à 40 mètres sous le permafrost sibérien. Il se trouvait alors dans un état appelé la cryptobiose, ce qui lui a permis de survivre au manque d’oxygène et d’eau, mais aussi aux températures très élevées et aux conditions de congélation.