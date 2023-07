Donald Trump ultra-favori pour l’investiture républicaine ? Voici ce que dit le premier sondage

Selon le quotidien américain, Trump est le candidat préféré du Parti républicain dans presque toutes les régions et tous les groupes démographiques. DeSantis ne rivalise dans aucune région. Les autres candidats, dont l’ancien vice-président Mike Pence, ne récoltent jamais plus de 3 %.

C’est un premier sondage, à six mois du scrutin, et donc une tendance qui peut évidemment rapidement évoluer. Ces résultats sont très prometteurs pour le 45e président des États-Unis, surtout après la couverture médiatique négative le concernant ces derniers mois et ses deux inculpations dans deux procès différents.