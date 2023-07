Les soldats de Wagner à nouveau au service de la Russie ? Un message audio d’Evguéni Prigojine sème le doute

Comme le rappelle De Morgen, Evguéni Prigojine aurait passé un accord avec la Russie. Lui s’installerait en Biélorussie, et ses mercenaires pourraient continuer leur service militaire dans l’armée russe ou partir eux aussi pour la Biélorussie. Les contours de l’accord et son respect restent toutefois flous. Prigojine aurait déjà été repéré à plusieurs reprises en Russie. Et il semble également que le démantèlement de son armée ne soit pas si effectif que cela. “Aujourd’hui, nous définissons nos prochaines tâches, elles sont tous les jours de plus en plus claires”, peut-on entendre dans un nouveau message vocal sur Telegram. “Il s’agit sans aucun doute de tâches qui seront accomplies au nom de la grandeur de la Russie.”

Le chef des mercenaires explique que certains de ses combattants ont “malheureusement” été transférés vers “d’autres structures de pouvoir”, mais que certains veulent revenir. “Nous vous serons reconnaissants de rester en contact avec nous et dès que la patrie aura besoin d’un nouveau groupe capable de protéger les intérêts de notre pays, nous recommencerons certainement à recruter”, a-t-il déclaré.