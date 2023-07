Il s’agit de Iain Hughes, un pompier britannique de 42 ans. Selon les médias locaux, l’homme voulait traverser la Manche afin de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Pour cela, il s’était entraîné pendant près de deux ans. Il s’était lancé le 20 juin dernier et avait ensuite disparu en mer. Malgré des larges opérations de sauvetages, auxquelles les secouristes belges ont participé, il n’a pas été retrouvé. Après deux journées de recherche, elles ont été interrompues.

”Nos vies ont été brisées lorsque Iain a disparu”, a expliqué la famille de la victime dans les médias britanniques. “Il était notre monde. Il nous manque plus que les mots ne pourront jamais le dire. Nous sommes fiers d’Iain pour de nombreuses raisons. Il s’est investi corps et âme dans l’entraînement de natation. C’était lui qui était déterminé à aider et à soutenir les autres”.