Une structure gonflable d’un parc d’attractions s’envole: un père décède, sa fille de 3 ans dans un état grave après le tragique accident

Tragique accident dans le Var ce dimanche. Une structure gonflable du parc Wonderland de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume s’est envolée. Deux occupants étaient encore dans l’attraction. La commune a annoncé qu'il s’agissait d’un père de 35 ans et de sa fille de 3 ans et demi. Le premier a succombé à ses blessures tandis que la petite se débat encore et est dans un état grave.