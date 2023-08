Coup d’État au Niger: l’évacuation des ressortissants français a débuté, quid des Belges sur place?

Le président, Mohamed Bazoum, avait été élu démocratiquement, même si son pouvoir était quelque peu fragile et de nombreux pays comptaient sur lui. En tête de liste, la France, ex-puissance coloniale au Niger et soutien indéfectible du président Bazoum, qui apparaît aujourd’hui comme la cible privilégiée des militaires ayant pris le pouvoir le 26 juillet. En ce début de semaine, des milliers de manifestants favorables au putsch militaire se sont rassemblés devant l’ambassade de France à Niamey dimanche.

110 Belges sont présents dans le pays

Face à cette situation, la France a entamé ce mardi l’évacuation de ses ressortissants, une décision justifiée par les “violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l’espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens”. Quelque 600 Français se trouvent actuellement sur place au Niger, un chiffre qui ne prend pas en compte ceux en vacances et se trouvant pour le moment hors du pays.

Chez nous, les Affaires étrangères indiquent la présence de 90 Belges inscrits au registre consulaire au Niger, ainsi que d’une vingtaine de compatriotes qui ont signalé leur présence dans ce pays via la page Travellers Online. Sur place, une grande partie des ressortissants disposent de la double nationalité, ils n’ont donc pas forcément besoin de rentrer en Belgique. Par ailleurs, la Belgique a été informée par la France de la possibilité d’inclure d’autres ressortissants européens à l’opération.

La Belgique ne suspend pas son aide au développement du pays

“Comme d’habitude avec ce genre d’actualité, il faut rappeler qu’il s’agit du nombre de Belges dont le SPF a connaissance, il est donc possible qu’il y en ait plus sur place, précise Nicolas Fierens Gevaert, porte-parole des Affaires étrangères. À ce stade, il n’y a pas d’opération concrète menée par la Belgique mais dans le cas d’une éventuelle participation d’un ressortissant belge à l’opération française, il s’agira d’un départ sur base volontaire. S’il y a un intérêt, il faut alors contacter l’ambassade qui analysera la situation mais à ce stade, il faut savoir que l’atmosphère est relativement calme sur le terrain”.

Concrètement, trois paramètres entrent en ligne de compte dans l’éventualité d’évacuations de ressortissants belges : le souhait ou non de quitter le territoire nigérien ; la situation sécuritaire qui est la leur et, enfin, pour ceux qui ont la volonté de partir et qui seraient intéressés, la possibilité de se joindre dans de bonnes conditions à l’opération d’évacuation française. “Nous suivons l’évolution de ces paramètres et nous sommes en contact avec les acteurs concernés pour évaluer la situation, poursuit-il. L’objectif prioritaire reste bien entendu la sécurité des Belges sur place”.

Contrairement à la France et l’Union européenne, la Belgique ne suspend pas, à ce stade, son aide au développement au Niger. Pour rappel, un budget de 65 millions a été investi depuis 2022 dans l’élevage, la santé, l’enseignement et la lutte contre le dérèglement climatique. La Belgique a également coopéré militairement avec le Niger, notamment pour lutter contre les groupes djihadistes. Une coopération qui sera suspendue.