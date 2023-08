Adepte de l'urban climbing, ce Français de 30 ans a grimpé de nombreux édifices partout dans le monde. Militaire, Rémi Lucidi s'adonnait à l'escalade de grands bâtiments, de manière illégale et surtout sans la moindre sécurité, depuis huit ans.

Via son compte Instagram, "Remnigma" partageait ses exploits les plus fous. L’objectif ? "Grimper le plus haut, faire la photo la plus belle, la plus audacieuse et inspirer les gens à dépasser leurs limites", déclare un camarade d’escalade.

En ce qui concerne l'accident mortel de Rémi, il a appelé à l'aide à travers une vitre du gigantesque bâtiment, d'après le témoignage d'une femme de ménage de la tour Tregunter à Hongkong. Un peu avant 20 heures, la technicienne de surface a réagi en appelant les secours. Mais malheureusement pour le grimpeur français, il était trop tard. Il a perdu pied et est tombé du bâtiment.