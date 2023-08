Il s’agit d’une pleine lune particulière c’est le moment de l’année où la lune est la plus proche de notre planète Terre. C’est donc cette nuit que la lune apparaîtra plus grande que d’habitude. Ce phénomène est appelé la pleine Lune en périgée. Par contre, lorsqu’elle est éloignée au maximum de la Terre, on parle de pleine Lune en apogée. La différence entre ces deux lunes varie de plus de 50 000km.

Si les pleines lunes sont espacées de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes, il est possible avec l’année calendaire d’avoir un mois à deux pleines lunes. Cela se produit tous les deux ou trois ans. Et cette année, au mois d’août, il sera donc possible d’observer une seconde Lune, car la dernière fois que cela s’est produit, c’était en août 2021. C’est ce phénomène que l’on nomme une “double Lune”.

Il faudra attendre le dernier jour du mois, le 31 pour observer ce phénomène rare. Il sera alors possible de contempler une “lune bleue”, deuxième lune du mois. Profitez-en car la prochaine ne sera pas avant 2026 !