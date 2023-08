Comme le relaient nos confrères de La Voix du Nord, qui cite La Chaîne Météo, il s'agit d'un phénomène exceptionnel pour la saison.

"Dans la matinée de mercredi, les vents de sud-ouest à ouest se renforceront sur la Bretagne, soufflant à près de 100 km/h en bord de mer et 80 km/h dans les terres", indique ainsi le site météo, qui ajoute que "ces valeurs ne sont pas anodines au cœur de l'été et compte tenu de la fréquentation touristique (campeurs, randonneurs, baigneurs...)".

Nos confrères précisent que la tempête gagnera ensuite la Normandie dans l'après-midi. "Ce coup de vent gagnera les côtes normandes avec des rafales voisines de 100 km/h. Dans les terres, le vent atteindra 80 km/h des Pays de la Loire au nord du bassin parisien."

Enfin, pour la soirée de mercredi, suite au "décalage de dépression vers la mer du Nord", le vent va soufler au nord de la Seine. "On attend des pointes à 100 km/h sur le Boulonnais et les collines de l'Artois et 80 km/h entre l'est parisien, la Champagne, la Lorraine, les Ardennes", précise le service météo.

Comme l'indique La Voix du Nord, le météorologue Guillaume Séchet confirme ces prévisions et parle d'un "coup de vent assez marqué et inhabituel pour la période". "C'est notamment de la pointe bretonne aux côtes de la Manche que les rafales les plus fortes sont attendues avec des valeurs pouvant atteindre 90-100km/h entre la matinée de mercredi et la fin de journée, parfois plus sur les caps", déclare-t-il. "Dans les terres, ce vent s'annonce sensiblement moins puissant, pouvant tout de même atteindre voire dépasser les 70 km/h sur une large partie Nord."

Les touristes, présents en masse dans ces régions actuellement, sont prévenus et devront être vigilants. Comme tous les habitants d'ailleurs.