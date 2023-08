Plus de 400 scouts, dont des Belges, victimes de la vague de chaleur en Corée du Sud

La plupart des scouts et des guides d'autres pays sont sur place depuis mardi. La température a atteint 35 degrés tous les jours et une alerte à la canicule a été émise. Selon les organisateurs du Jamboree, qui a lieu jusqu'au 12 août dans la province de Jeolla du Nord, au sud du pays, environ 400 cas de coups de chaleur ont été recensés au cours de la première nuit de cet événement. Des personnes ont été soignées dans un hôpital de campagne installé sur le terrain où campent les scouts.

D'après l'AFP, citant des médias locaux, des scouts des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de Belgique, du Bangladesh, de Colombie, de Pologne et de Suède ont été affectés par cette forte chaleur. Les Scouts et Guides de Flandre et les Affaires étrangères à Bruxelles ne pouvaient toutefois confirmer ni infirmer mercredi après-midi l'information concernant les Belges malades.

Les conditions météorologiques des prochains jours s'annoncent favorables. "L'organisation coréenne nous a assuré que des travaux de drainage suffisants seront effectués pour préparer le terrain. Ils garantissent la sécurité de tous les participants", souligne Jan Van Reusel, porte-parole des Scouts et Guides de Flandre.

Le Jamboree mondial, le plus grand camp international de jeunes au monde, est organisé dans un pays différent tous les quatre ans depuis 1920. Cette année, environ 50.000 jeunes de 170 pays se réunissent dans la région sud-coréenne de Saemangeum. Lors de ce rassemblement, des jeunes de tous les continents, cultures, religions, origines et milieux apprennent ce que la fraternité mondiale peut signifier en campant ensemble.