Une étude sur des arbres montre que le réchauffement climatique est sans précédent depuis l'an 850

Pour cette nouvelle étude, plusieurs dendroclimatologues et modélisateurs du climat ont utilisé une méthode différente, plus précise. Alors que les précédentes reconstructions se basaient sur la largeur ou la densité des cernes, souvent influencées par d'autres facteurs que les températures, les chercheurs ont cette fois examiné l'épaisseur des parois des cellules du bois dans les cernes.

En tout, ce sont 50 millions de cellules de bois issues de 188 pins sylvestres vivants et morts de Scandinavie et de Finlande qui ont été analysées. Celles-ci couvrent une période de 1170 ans.

Les résultats de ce travail concordent avec les modèles climatiques et montrent que l'optimum médiéval n'était pas aussi chaud que ce qu'indiquaient les précédentes études. "Au contraire, ils montrent toutes les deux que le réchauffement actuel est sans précédent, du moins au cours du dernier millénaire. Cette découverte souligne le rôle que jouent les émissions de gaz à effet de serre dans les variations de température en Scandinavie", commente Jesper Björklund, premier auteur de l'étude.

Les chercheurs lancent également un avertissement concernant les anciennes études indiquant des températures nettement plus élevées pendant l'optimum climatique médiéval et plus basses pour le réchauffement actuel. "Si les reconstructions antérieures étaient prises comme référence, cela minimiserait considérablement l'influence humaine sur le réchauffement climatique actuel et affaiblirait la confiance dans les projections des modèles", avertit Georg von Arx, de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL.