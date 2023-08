Soulagement en Équateur: un Belge libéré par un raid de la police, ses ravisseurs demandaient un demi-million de dollars

Selon les médias locaux, l'homme était en voyage quand il s'est fait capturer. Il a pu être déplacé par ses ravisseurs avant d'être retrouvé.

Grâce à l'intervention des forces de l'ordre de Manta, trois ravisseurs ont été arrêtés. Un pistolet et des munitions ont été découverts sur le lieu de détention. Concernant les auteurs présumés de ce kidnapping, il s'agirait d'un Colombien de 45 ans et deux Équatoriens de 30 et 32 ans. Une femme pourrait également être impliquée, selon les médias locaux.

L'enquête est actuellement toujours en cours.