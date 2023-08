À 65 ans, ces deux hommes découvrent qu’ils ont été échangés à la naissance: "Ils ont pris le mignon et laissé le laid derrière"

Cette sombre vérité éclate alors que la fille de Richard Beauvais tente de connaître ses racines autochtones en retraçant son arbre généalogique. Elle sollicite alors l’aide de son père en lui demandant de faire un test ADN. Lorsque les résultats arrivent, la surprise est totale. En effet, les origines de Richard Beauvais ne montrent aucune trace autochtone ou française, mais plutôt un mélange d’ascendance ukrainienne, juive ashkénaze et polonaise.

Après cette découverte, Richard a d’abord pensé à une erreur. En effet, son père Camille Beauvais est canadien-français et sa mère Laurette est à la fois métisse crie et canadienne-française. Ces résultats, qui auraient dû montrer des origines autochtones dans l’ADN de Richard, sont donc apparus comme un mystère pour Richard.

À la même époque, Eddy Ambrose souhaitait mieux connaître sa famille et ses origines et réalise également un test génétique qui a aussi délivré des résultats étonnants. En effet, Eddy a grandi dans la culture ukrainienne, écoutant des musiques et célébrant la messe en ukrainien. Cependant, le test n’a montré aucune origine ukrainienne dans l’ADN d’Eddy et a même révélé qu’il était métis.

Grâce au site web des tests, les deux hommes se sont vite rendu compte qu’ils avaient probablement été échangés à la naissance et ont pris contact par téléphone. Le New York Times explique que Richard Beauvais a tenté de détendre l’atmosphère en ironisant : “[Mes parents] ont regardé les deux bébés, [ils] ont pris le mignon et laissé le laid derrière”.

Ils ont donc tous les deux vécu la vie de l’autre sans le savoir. Après cette annonce, les deux hommes se sont plongés dans leur passé et ont imaginé l’enfance qu’ils auraient eue.

Deux enfances aux antipodes

L’enfance de Richard Beauvais a été difficile et traumatisante. Il a souffert des politiques brutales du Canada à l’encontre des peuples autochtones. Son père est également mort à la suite d’une maladie alors qu’il n’avait que 3 ans. Après ce drame, il a emménagé avec sa mère et ses deux sœurs à Saint-Laurent, la ville natale de Laurette, où ils habitaient dans une maison modeste avec leurs grands-parents. La famille parlait le cri (un dialecte du nord du Québec) et le français.

Après la mort de ses grands-parents, il s’est occupé de ses sœurs. Mais à ses 9 ans, Richard est enlevé à sa famille à cause de la rafle des années 60 et sera envoyé dans un pensionnat pour Autochtones. Il grandira ensuite dans le Manitoba rural, région où les différentes communautés vivaient ensemble. Il finira par s’installer en Colombie-Britannique, où il deviendra pêcheur commercial.

Pour Eddy Ambrose, l’enfance fut une période plus douce et insouciante. Il a grandi imprégné de la culture ukrainienne entouré et protégé par l’amour de ses parents et de ses trois sœurs aînées. “Richard m’a dit que je n’aurais probablement pas survécu (à l’enfance qu’il a vécue, ndlr), c’était trop brutal. Et je me suis dit, 'Eh bien, peut-être que je suis content de ne pas être là, mais, d’une certaine manière, c’est triste pour lui d'’avoir vécu ça'”, confie Eddy.

Mais même si la vie n’a pas été tendre avec Richard Beauvais, il ne la regrette pas : “Si je pouvais retourner aujourd’hui dans cette chambre d’hôpital et changer, je ne le ferais pas, car j’ai deux belles-filles, une belle épouse, trois belles petites-filles”.