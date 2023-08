La Dernière Humeur: l’aberration mégalomane des paquebots géants

L’Icon of the Seas, le plus grand paquebot de croisière de l’histoire a navigué pour la première fois au début du mois de juillet. Il devrait être officiellement mis en service en janvier prochain. Mesurant 365 mètres de long et 65 mètres de large, le navire compte vingt étages, pèse 250 000 tonnes et peut accueillir 7 600 passagers et 2 350 membres d’équipage. Il comporte de nombreux équipements de loisirs tels qu’un parc aquatique, sept piscines, six toboggans multicolores, des bains à remous, des dizaines de restaurants et de bars et des salles de spectacle.