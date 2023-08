Ce jeudi, devant le tribunal fédéral de Washington, Donald Trump a plaidé non coupable. L'ex-président, inculpé pour la troisième fois, est cette fois-ci accusé de "complot contre l'État" pour avoir tenté d'empêcher la prise de pouvoir de Joe Biden à la suite des élections 2020.

Mais Donald Trump n’en est pas à son premier coup d’essai. Retour sur six grands mensonges émis par l’ancien locataire de la Maison Blanche.

1. Le remède contre le Covid

Toujours dans la période du Covid durant laquelle Donald Trump débitait des affirmations mensongères avec une fréquence élevée, il s'est attaqué au remède miracle contre le virus. "Je vois le désinfectant qui élimine le Covid en une minute. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose par injection à l'intérieur du corps, comme un nettoyage ? Ce serait intéressant de vérifier ça", avait-il prononcé lors d'une conférence de presse. Pour contrer cela, les médecins multipliaient les messages sur les réseaux sociaux en disant que c'était dangereux et qu'il ne fallait surtout pas faire cela. En plus d'un désinfectant à placer à l'intérieur du corps, Donald Trump avait également suggéré l'utilisation d'UV afin de mettre fin à la pandémie. "Supposons que nous frappions le corps avec une lumière énorme. Supposons que vous ameniez cette lumière à l'intérieur du corps ou de la peau. C'est intéressant", avait-il ajouté.

Face à ces déclarations qui avaient étonné le monde entier, la Maison Blanche n’avait pas reconnu ses torts. Au contraire, elle accusait les médias d’avoir sorti les propos de Donald Trump de son contexte.

2. L’État de Géorgie lors des élections 2020

Alors que la campagne électorale 2020 bat son plein, Donald Trump aurait tenté d’influencer les votes électoraux. Il aurait jeté son dévolu sur l’État de Géorgie, un point stratégique dans cette course à la Maison Blanche. Tout commence en janvier 2021 lorsque le Washington Post dévoile un enregistrement téléphonique de Donald Trump. On peut entendre celui-ci demander à un responsable local d’inscrire 12 000 bulletins de vote en sa faveur. Selon les enquêteurs, il est même possible que d’autres États furent concernés. Cette tentative d’influence sur les votes n’a finalement pas porté ses fruits. L’ex président pourrait être inculpé pour cette affaire.

3. Les immigrés mexicains

Nous sommes en 2016 et Donald Trump est candidat pour la Maison Blanche. L’une des grandes lignes de son programme est la politique migratoire. Alors, il décide de diffuser un clip dans lequel on observe des migrants qui tentaient de passer de l’autre côté de la frontière. Mais ces images n’ont absolument pas été tournées au Mexique ! Ce sont des vidéos qui proviennent de Melilla, au Maroc. Le but était de faire peur aux Américains. Pour une fois et peut-être la seule, le clan Trump a avoué que c’était totalement fait exprès.

4. Statistiques sur les crimes commis

En 2015, Donald Trump était déjà très actif sur Twitter. Le 22 novembre, il y partage des statistiques à propos des crimes commis aux États-Unis cette année-là. On peut y lire "Blancs tués par des Noirs : 81 %". Mais cette statistique est complètement fausse. D’abord, la source de l’infographie publiée n’existe pas. Ensuite, le Washington Post a publié les chiffres du FBI. Ceux-ci annoncent que, sur la totalité des Blancs tués, 82,4 % l’ont été par des Blancs et 14,8 % par des Noirs.

5. Le financement de sa campagne

Lors des élections présidentielles en 2016, Donald Trump a crié haut et fort qu’il avait financé sa campagne électorale lui-même. En fait, ce n’est pas totalement vrai. Il y a bien injecté 1,8 million de dollars. Par contre, il a reçu 3,9 millions de dollars de donateurs. Il était en effet possible de réaliser des dons sur le site internet de Donald Trump. Plus de la moitié du budget total utilisé lors de sa campagne ne provient donc pas de sa poche.

6. Le taux de chômage

Durant la campagne présidentielle 2020, Donald Trump s’est aussi attaqué au taux de chômage des États-Unis. Alors que les chiffres officiels annonçaient un taux autour de 5 %, le républicain avançait que cela était faux et que le taux de chômage était de plus de 28 %. Un chiffre particulièrement élevé. Rien d’étonnant lorsque l’on s’intéresse aux méthodes utilisées. Trump avait en fait pris en compte les plus de 90 millions de personnes qui n’étaient pas sur le marché du travail comme les étudiants par exemple. Ce n’était pas le mensonge le plus difficile à repérer !