Coup d'Etat au Niger: près de 90 Belges et ayants droits évacués

Vendredi également, un avion a atterri à Madrid avec 74 personnes à bord, dont des Belges. "À ce jour, environ 90 Belges et ayants droit ont été évacués du Niger. Cela s'est fait avec des avions français et un avion américain via Paris et un avion espagnol via Madrid", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un nouveau bilan communiqué samedi après-midi.

Les Affaires étrangères soulignent que les chiffres concernant le nombre de Belges au Niger changent constamment. L'ambassade de Belgique reste en contact avec eux.

Les Affaires étrangères indiquent encore que l'avis de voyage pour le Niger sur le site du SPF a été mis à jour vendredi. "Tout voyage est désormais déconseillé et les Belges séjournant au Niger sont invités à vérifier si leur présence est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, ils doivent profiter de la prochaine occasion pour quitter le pays", a déclaré le porte-parole Nicolas Fierens Gevaert.