Le nid était caché dans une bobine en bois qui se trouvait à l’extérieur des bureaux. Quand les deux salariés l’ont trouvé, il était déjà trop tard. Le premier, âgé d’environ cinquante ans, s’est fait piquer au front une fois par une des guêpes. Le second, plus jeune, a quant à lui été puni plus sévèrement. “Les piqûres étaient impressionnantes, les salariés couraient dans tous les sens”, a déclaré le dirigeant de l’entreprise, Alexandre Loquin.

Le second employé s’est ainsi fait piquer sept fois, touchant alors ses lèvres, sa tête et ses bras. Les pompiers d’Hucqueliers sont venus à leur secours et ont conduit le plus touché au centre hospitalier de Boulogne pour un contrôle. Ce dernier a néanmoins pu reprendre le travail dans l’après-midi. Le nid a été détruit.