Commémorations du bombardement de Hiroshima au Japon : “La dévastation causée par les armes nucléaires ne peut jamais se répéter”

”La dévastation causée par les armes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki ne peut jamais se répéter”, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida lors d’une cérémonie à Hiroshima.

”Le Japon, seule nation à avoir subi des bombardements atomiques pendant la guerre, poursuivra ses efforts en vue d’un monde dénucléarisé”, a fait valoir M. Kishida dont la famille est originaire de Hiroshima.

”Le chemin vers cet objectif devient de plus en plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire et la menace nucléaire de la Russie”, a-t-il déploré.

”Compte tenu de cette situation, il est d’autant plus important de redonner un élan international à la réalisation d’un monde dénucléarisé”, a-t-il souligné.

Lors de la cérémonie, des milliers de personnes, dont des survivants, des parents, des proches ainsi que des dignitaires étrangers venus de 111 pays (un record), ont prié pour les victimes tuées ou blessées dans le bombardement et appelé à la paix dans le monde.

Les participants, pour la plupart vêtus de noir, ont fait une prière silencieuse à 8h15 (1h15 heure de Bruxelles), à l’heure où la première arme nucléaire à jamais avoir été utilisée en temps de guerre a été larguée sur Hiroshima.