“Droite au cœur”, le nouveau site de rencontre qui s’adresse aux “patriotes” français de droite et d’extrême droite

Dans le monde des applications de rencontre, un petit nouveau a fait son entrée en France début juin. Créé par Stéphanie et son mari Stéphane, “Droite au cœur” s’adresse à “des femmes et des hommes fiers de notre pays (la France, NdlR), et partageant les mêmes valeurs” comme l’indique le site internet. Cette plate-forme de rencontre est en lutte contre les “dérives du wokisme qui envahit un peu plus nos écoles et notre société tout entière jours après jours”.