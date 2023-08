Comme le relaie le magazine de voyage Geo, une femme qui habite dans le quartier de l'Eixample, un des dix districts de Barcelone, a ainsi témoigné: "J'ai été refoulée plusieurs fois en terrasse pour y être allée seule alors que des tables étaient libres. La dernière fois, j'étais très contrariée et je leur ai dit que si c'était une question d'argent, j'étais prête à jouer leur jeu; que si nous devions entrer dans le capitalisme vorace, combien était le minimum que je devais payer pour pouvoir m'asseoir en terrasse et dîner. Ils m'ont dit que ce n'était pas à cause de ça, je ne pouvais tout simplement pas m'asseoir seule."

Un autre habitant qui réside à Barcelone raconte avoir vécu la même chose dans la rue Blaie, le restaurateur lui confiant que la terrasse était "exclusivement réservée aux groupes".

À lire aussi

Pour quelle(s) raison(s)?

Mais pourquoi les restaurants prennent-ils ce genre de mesure, souvent au détriment des locaux? La raison est avant tout touristique et... économique. Les restaurateurs privilégient en effet les grands groupes, qui leur apporteront davantage de profits. D'après El Pais, la mairie de Barcelone a été informée de la situation et s'est renseignée auprès de l'association des restaurateurs de la ville. Mais pour l'instant, rien ne filtre sur l'avancée de ces discussions.