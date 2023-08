Elle a partagé sa mésaventure sur le site Trop Advisor : “Le format toast est servi déjà coupé en deux moitiés exactes. Nous étions deux et nous avons demandé un morceau de pain grillé que nous avons mangé à deux à table. Mais nous devons payer parce que nous avons coupé le toast en deux ? Incroyable mais vrai…”, écrit-elle.

Le restaurant lui a demandé un supplément pour avoir "coupé le toast en deux" ©D.R.

D’autres clients se sont également joints à la critique : “Essayer d’obtenir un revenu supplémentaire en jouant sur les prix ou en recourant à divers stratagèmes est désagréable et très discutable. De plus, le personnel et le service sont à ravoir. On ne se reverra plus jamais”, peut-on également lire sur le site d’avis en ligne.