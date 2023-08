Le maire de la commune s'est exprimé auprès de RTL France. François Balique, qui est un proche de la famille de l'enfant de 2 ans, veut garder espoir: "Même s’il y a encore un peu de lumière dans la bougie, on y croit, et on y croira jusqu’au bout".

Auprès de Cnews, le maire a également émis une nouvelle hypothèse. "Mon sentiment, c’est la colère. Quand on voit qu’on n’a pas retrouvé Emile dans la commune, c’est qu’il a nécessairement été déplacé. Cela ne peut pas en être autrement. Il n’a pu être déplacé que par des adultes, par un ou plusieurs adultes. Soit on a affaire à un fou, soit on a affaire à quelqu’un de machiavélique", a-t-il confié. Sur RTL, François Balique a ajouté qu'il était persuadé que ça ne pouvait être "que quelqu'un d'extérieur".

L'élu, qui dit qu'"il faut bien continuer à vivre même si on est habité par la perplexité sur la cause de cette disparition", s'en remet à la justice pour la suite des opérations. "Heureusement, la justice est saisie. J’ai tout fait pour que les investigations puissent aboutir, que la justice trouve la raison de sa disparition et que l’on sanctionne les auteurs de ces faits", conclut-il.