Guerre en Ukraine : les centrales nucléaires seront en pleine capacité pour l'hiver

Il s'exprimait à la centrale de Pivdennooukraïnsk, dans le sud de l'Ukraine, à l'occasion de la remise en service de l'un des ses trois réacteurs - chacun d'une puissance de 1.000 mégawatts.

L'Ukraine compte actuellement trois centrales - soit neuf réacteurs au total - sur le territoire qu'elle contrôle. La quatrième et la plus grande d'Europe, celle de Zaporijjia - dotée de six réacteurs -, est occupée par les forces russes depuis mars 2022.

"Nous rentrerons dans l'hiver avec les neuf réacteurs à pleine capacité", a indiqué M. Kotin, précisant que quatre réacteurs actuellement en réparation seront opérationnels avant novembre, pour une puissance totale de près de 7.600 mégawatts.

La centrale de "Zaporijjia est encore sous occupation. Zaporijjia c'est 6.000 mégawatts (...) Donc c'est très important que nous en reprenions le contrôle, et ainsi "il n'y aurait aucun problème" pour fournir électricité à l'Ukraine, a-t-il ajouté.

L'armée de Kiev mène depuis début juin des opérations offensives dans l'est et le sud, notamment près de Zaporijjia, pour tenter de reprendre les territoires occupés par les russes depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Selon M. Kotin, les centrales nucléaires sous contrôle ukrainien n'ont "pas été directement concernées" par les vagues de bombardements russes sur les infrastructures électriques pendant l'automne et l'hiver, et qui ont privé de courant des millions de foyers ukrainiens.

Le patron d'Energoatom n'a par ailleurs pas été surpris par les propos du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, selon lequel aucun explosif n'a été trouvé par des experts de l'agence sur les toits de la centrale de Zaporijjia.

L'Ukraine avait accusé début juillet Moscou de préparer une "provocation", l'armée affirmant que des "objets similaires à des engins explosifs avaient été placés" sur les toits des réacteurs 3 et 4.

Les experts de l'AIEA "ont eu un accès très limité. Ils ont eu un accès aux toits de deux unités (sur six). Ils n'ont pas été autorisés à se rendre dans d'autres unités (...) Ils (les Russes) ne permettent tout simplement pas d'y accéder", a commenté Petr Kotin.