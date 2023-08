Le mois le plus chaud jamais enregistré est un "prélude de ce qui deviendra normal"

"Un triple record a été battu en juillet", a expliqué Wim Thiery. "Ce n'est pas seulement le mois où la température moyenne mondiale a été supérieure d'un degré et demi à ce qu'elle était avant la révolution industrielle et le réchauffement climatique, mais aussi le mois où le niveau des océans a été le plus élevé depuis le début des mesures. La surface de glace en Antarctique a également été la plus basse jamais enregistrée", a-t-il précisé.

Selon le scientifique, ces extrêmes climatiques sont clairement liés au changement climatique et au réchauffement de la planète.

Wim Thiery et ses collègues s'attendent à ce que l'augmentation de ces températures continue. "Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui sera normal dans une décennie", prévient-il. "L'Europe du Sud a particulièrement souffert cet été, mais le réchauffement climatique touche également la Belgique. Il suffit de penser aux inondations en Wallonie ou aux vagues de chaleur de l'été dernier."

Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de solutions. Selon le climatologue, "nous disposons de toutes les technologies et de tous les moyens financiers pour passer à l'énergie verte."