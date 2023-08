Les 23 et 24 juin 2023 resteront gravés comme des jours importants de la guerre en Ukraine. Lors de ces deux jours, le groupe Wagner décidait d’effectuer une mutinerie contre la Russie. Finalement, plus de peur que de mal pour Vladimir Poutine car Evguéni Prigojine n'arrivait pas à ses fins et le président russe reprenait le contrôle.