Vers un retour du Covid-19 ? Un nouveau variant gagne du terrain

Mircea Sofonea, maître de conférences à l’université de Montpellier, explique qu’il faut interpréter ce chiffre avec précaution. “Il concerne un nombre limité de tests positifs, sachant que ces derniers ne sont pas non plus représentatifs des infections”, explique-t-il.

À lire aussi

Forbes rapporte que 15 % des contaminations au Covid-19 étaient dues à “Eris” avec une augmentation de 20 % toutes les semaines. Aux États-Unis, ce variant gagne aussi du terrain, toujours selon Mircea Sofonea.

Cette nouvelle forme de Coronavirus vient du groupe Omicron comme l’explique le maître de conférences à Montpellier. “Il s’agit de la sous-lignée XBB.1.9 qui a gagné deux mutations successives”. Ce nouveau variant résisterait mieux aux anticorps car il a muté et le vaccin devient donc moins efficace. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si ce variant est virulent ou pas comme on a pu le voir dans le passé. “Il n’y a pas de signal sur ce sujet-là, ni sur la symptomatologie, ni sur la gravité”, déclare Mircea Sofonea.