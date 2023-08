BFMTV rapporte que deux pistes des investigations ont été écartées par les enquêteurs. En premier lieu, il s’agissait d’une dalle en béton située dans une bergerie qui avait été achetée il y a peu de temps. La dalle en question avait été coulée à la même période que la disparition d’Emile. Après destruction de cette dalle, les enquêteurs n’ont rien trouvé en lien avec l’affaire. Mis à part un morceau de polystyrène à l’abandon.

À lire aussi

Le deuxième élément de l’enquêté écarté est celui de l’homme qui a mis fin à ses jours chez lui dans le village voisin du Vernet. L’individu avait été arrêté il y a une dizaine de jours pour corruption de mineur et atteinte sexuelle sur mineur. Ce suspect devait avoir son procès le 30 novembre et était placé sous contrôle judiciaire. Il n’y aurait cependant pas de lien entre la disparition de l’enfant et cet homme.