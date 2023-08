Un ours s’échappe de sa cage dans la soute d’un avion

Des retards pour une cause pas comme les autres ! Vendredi dernier, dans l’aéroport le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux, un avion de la compagnie Iraqi Airways à destination de Bagdad a mis en retard de nombreux vols au sein de l’aéroport international de Dubaï. La cause : l’évasion d’un ours dans la soute de cet avion alors que ce dernier était dans une cage.