Camille a accouché à l’hôpital de Remiremont, dans les Vosges, le 5 novembre dernier. Plus d’un mois et demi plus tard, soit le jour de Noël, elle a fait une hémorragie et a été admise aux urgences, à Avignon.

”Il me restait un morceau de placenta, explique-t-elle. On dit souvent que l’erreur est humaine mais pour moi dans le corps médical on n’a pas le droit à l’erreur. J’étais en train de faire un choc septique, le placenta avait nécrosé dans mon corps. Cela faisait sept semaines qu’il était en train de pourrir à l’intérieur de moi”, raconte-t-elle à BFM TV.

Avant de poursuivre : “Le lendemain quand j’ai revu le médecin, il m’a dit 'à 20 minutes près, vous n’étiez plus en vie. On n’aurait pas eu de place au bloc, vous n’auriez plus été là non plus.”

Et du côté de l’hôpital, aucune explication n’a été donnée. Quelques jours plus tard, elle est examinée par un interne et son gynécologue. Ceux-ci lui diagnostiquent une infection de l’endomètre. “Mais l’interne, qui avait des directives sûrement derrière, a noyé le poisson et m’a dit qu’on ne pouvait pas me donner de certificat, sans m’expliquer pourquoi”, explique-t-elle.

Elle a alors porté plainte, elle qui déplore aucun suivi de la part de l’hôpital, qui nie “toute défaillance”. “Il y a des 'process' internes qui pour l’instant démontrent qu’il n’y a pas de fautes particulières et s’il y a des enquêtes pénales, on ira s’expliquer […] sereinement devant le juge”, commente l’hôpital de Remiremont.