Guerre en Ukraine: l'Allemagne livre deux systèmes de défense aérienne Patriot à Kiev

À lire aussi

La nouvelle aide militaire allemande comprend également 10 véhicules chenillés polyvalents, six camions lourds avec remorques et environ 6.000 cartouches de munitions pour des pièces d'artillerie d'un calibre de 155 millimètres. L'Allemagne a également fourni des mitrailleuses, des lunettes militaires, des jumelles et du matériel de déminage, selon la liste qui vient d'être mise à jour.