L'accord entre Poutine et Prigojine serait rompu: un "rapport confidentiel" dévoile les plans de Wagner

Le contenu exact de l'accord n’est pas connu mais les soldats de Wagner s’entraîneraient à présent avec l’armée biélorusse et leur patron, qui fait désormais profil bas, a également été envoyé là-bas.

Selon le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (Institut pour l’étude de la guerre), l’accord est désormais rompu. Selon un “rapport confidentiel”, il est écrit que les troupes de Wagner s’apprêteraient à bientôt quitter la Biélorussie: des groupes de 500 à 600 soldats ont commencé à rejoindre les villes russes de Krasnodar, Voronezh et Rostov. Mais il n’y pas encore de preuve visuelle de ce déplacement. De son côté Evgueni Prigojine a déjà été photographié à Saint-Pétersbourg au mois de juillet.

Selon une source confidentielle à l’Institute for the Study of War, Loukachenko refuse de payer les miliciens, ce qui explique leur volonté de quitter le territoire biélorusse. Le président s’attendait à ce que la Russie continue de les payer, mais ce n’est pas le cas.

”L’effondrement présumé de l’accord entre Wagner, Poutine et Loukachenko montre que Poutine n’a pas réussi à résoudre les ennuis soulevés par Prigojine après la mutinerie armée”, déclaré l'lSW, qui estime que Poutine se sent toujours menacé par le patron de Wagner. “Il aimerait séparer définitivement Prigojine de Wagner”. Pour cela, il n’est pas impossible que le président russe veuille que la milice retourne en Russie, pour pouvoir garder la main dessus, toujours selon le think thank.