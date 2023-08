Le film "Barbie" interdit au Koweït pour "atteinte à la morale publique"

"La diffusion des films 'Barbie' et 'Talk Two Me' a été interdite", a annoncé Lafi Subaïei, président du comité de la censure cinématographique, cité par l'agence de presse officielle Kuna.

Cet organisme lié au ministère des Médias tient à "interdire tout ce qui porte atteinte à la morale publique, à l'ordre public et aux traditions, par l'introduction d'idées étrangères au sein de la société", a-t-il ajouté.

Avant de prendre leur décision, les autorités avaient demandé la "suppression de certaines scènes obscènes encourageant des comportements inacceptables", a-t-il assuré, sans donner de précisions sur les passages en question.

Alors que "Barbie" a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, la censure koweïtienne s'appliquera à "tout film qui contrevient aux valeurs et traditions de notre société", a indiqué le responsable.

Mercredi, le ministre libanais de la Culture a annoncé avoir demandé l'interdiction de "Barbie", estimant qu'il faisait "la promotion de l'homosexualité", sur fond de rhétorique anti-LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et autres) croissante dans l'un des pays les plus libéraux du Moyen-Orient.

Le principal distributeur du Koweït avait annoncé lundi l'interdiction par les autorités de "Talk to me". Le film d'horreur australien met en vedette Zoé Terakes, acteur transgenre s'identifiant comme non binaire, mais ne contient aucune référence explicite au mouvement LGBT+. Sur les réseaux sociaux, Zoé Terakes avait qualifié cette décision de "déshumanisante" et "ciblée".