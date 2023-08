L'intéressé est soupçonné d'avoir collaboré avec un service secret étranger. Il travaillait pour l'Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr. Cette agence gouvernementale située à Coblence, en Rhénanie-Palatinat, est responsable de l'équipement des forces armées en matériel et en armes, ainsi que du développement, des essais et de l'acquisition de la technologie de défense.

Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.

L'homme a contacté le consulat général de Russie à Bonn et l'ambassade de Russie à Berlin à plusieurs reprises "de son propre chef" à partir de mai dernier et a proposé de coopérer, a expliqué le bureau du procureur fédéral dans un communiqué.

Il aurait transmis des informations dans le cadre de son activité professionnelle - "dans le but de les transmettre à un service de renseignement russe".

Les enquêtes ont été menées en étroite collaboration avec le service de contre-espionnage militaire (MAD) et les services de renseignement nationaux allemands.

En novembre dernier, un ancien officier de réserve de la Bundeswehr avait été reconnu coupable d'être un espion russe. Un tribunal de Düsseldorf l'avait condamné à un an et neuf mois de prison avec sursis.