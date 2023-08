Ce pays met en place un congé pour les victimes de violences conjugales

À lire aussi

Les détails pratiques de cette nouvelle mesure seront bientôt révélés, une fois qu’ils seront finalisés par l’association caritative Women’s Aid. Chaque employé pourra faire la demande de ce congé spécifique sans devoir fournir de preuves. Le gouvernement souhaite ainsi simplifier le plus possible la démarche pour en bénéficier.

Cette mesure intervient dans le cadre de la loi sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (”Work Life Balance Act”). Roderic O’Gorman alerte sur le lien qui peut exister entre les violences conjugales et la pauvreté. Pour lui, il est nécessaire qu’une victime puisse prendre des congés et accéder à un soutien sans avoir peur de perdre son revenu. Chaque employé pourra en faire la demande sans devoir fournir de preuves.

”Reconnaissant qu’il s’agit d’une initiative nouvelle et innovante, nous allons la réexaminer après deux ans, afin d’en évaluer l’adoption et l’efficacité”, explique enfin le ministre.