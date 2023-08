Affaire Pierre Palmade : “Habituellement, je suis prudent”, les déclarations de l’humoriste aux enquêteurs après l’accident

C’était il y a déjà six mois. Le 10 février, Pierre Palmade prenait la route en ayant pris de la cocaÏne et d’autres médicaments. Le comédien percutait alors une voiture de plein fouet. À son bord, un homme et son fils âgé de 6 ans et une femme enceinte dont le bébé n’aura pas survécu à ce choc frontal.