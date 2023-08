Guerre en Ukraine : le groupe Wagner bientôt à court d’argent ?

Toutefois, selon le think tank américain Institute for the Study of War, ce contrat aurait récemment été rompu et les troupes Wagner s’apprêteraient à se diriger vers la Russie. Le Kremlin ne voudrait plus payer les soldats de Prigojine, qui lui ont été bien utiles dans la guerre contre l’Ukraine. Une chose que semble confirmer le renseignement britannique ce dimanche.

”Le groupe Wagner est susceptible de réduire ses effectifs et de se réorganiser pour réduire les coûts salariaux en période de difficultés financières”, écrit-il dans son communiqué. “Depuis la mutinerie avortée de juin 2023, l’État russe a agi contre d’autres intérêts commerciaux du propriétaire de Wagner, Evguéni Prigojine. Il est possible que le Kremlin ne finance plus le groupe.”

”Si l’État russe ne paie plus Wagner, les autorités biélorusses sont le deuxième payeur le plus plausible”, avancent également les Britanniques. Cependant, cette hypothèse paraît peu plausible car cela “constituerait une ponction significative et potentiellement indésirable sur les modestes ressources biélorusses”. Avis que partage l’Institute for the Study of War, qui révélait que Loukachenko refusait de payer les miliciens présents sur son sol.