Il tente de cambrioler une maison et se retrouve coincé… dans la cheminée

Prise par la peur, la pauvre vieille dame a directement appelé la police. Le jeune homme coincé ne savait plus bouger et a fait tomber un sac rempli d’objets volés ! Il aura fallu plusieurs heures pour dégager le cambrioleur qui entre-temps recevait de l’oxygène au vu de l’étroitesse du conduit dans lequel il se trouvait et en raison des émanations de monoxyde de carbone.

L’homme a été placé en garde à vue.