La plus grande opération de sauvetage de l’histoire: des centaines de personnes évacuées en raison des feux de forêt au Canada

Les médias locaux parlent lundi de la plus grande opération de sauvetage de l’histoire des Territoires du Nord-Ouest. Les Territoires du Nord-Ouest sont une région peu peuplée du cercle arctique avec des étés courts et des hivers longs. De dimanche à lundi à minuit, 200 personnes ont été évacuées en avion de la ville de Hay River vers la province de l’Alberta, à plus de 500 kilomètres au sud. La station de radio Cabin Radio l’a signalé via son site en ligne. Les autres résidents ont suivi plus tard dans la nuit. Des évacuations ont également été ordonnées dans une ville située plus au sud, celle de Fort Smith.