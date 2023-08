Cette étoile a en fait été découverte en mars 2022 par le télescope Hubble, et se prénomme Earendel. Les chercheurs de la Nasa indiquent qu’il s’agit d’une étoile massive de type B, un astre aux couleurs bleu et blanc, qu’elle est plus de deux fois plus chaude que le soleil et environ un million de fois plus lumineuse.

Les astronomes évoquent aussi la possibilité que l’étoile Earendel ne serait pas seule. Elle ferait partie d’un système binaire, soit deux étoiles qui orbitent autour d’un centre de gravité commun, et aurait donc une étoile compagne plus froide et plus rouge.

Mais où se situe donc Earendel ? Difficile de donner un chiffre précis mais une estimation a été réalisée et l’on peut l’écrire : c’est stratosphérique voire même inconcevable, et pourtant ! Entre Earendel et la Terre, il y aurait aujourd’hui environ 28 milliards d’années-lumière de nous.

Pour apercevoir Earendel, le télescope Hubble avait, en mars 2022, eu son petit facteur chance. En effet, ce dernier a profité d’une fenêtre de neuf heures durant laquelle s’est produit un alignement fortuit de l’étoile dans l’arrière-plan d’un amas de galaxies. En astrophysique, on appelle cela une lentille gravitationnelle qui permet d’amplifier la lumière de l’étoile des dizaines de milliers de fois. C’est donc grâce à ça qu’il a été possible de découvrir cette étoile.