En Belgique, France, Suède et Grande-Bretagne: un été noir pour ces parcs d’attractions qui ont connu une série d’accidents

En Allemagne, sept personnes ont été blessées lundi dans un accident survenu dans un des plus grands parcs d’attractions du pays, Europa-Park, près de Fribourg-en-Brisgau. Cinq artistes et deux visiteurs ont été impliqués dans l’incident. Trois acrobates ont été emmenés à l’hôpital, a indiqué un porte-parole de la police. Selon un porte-parole du parc, un bassin s’est rompu et des tours ont cédé

À la toute fin juillet, c’est un jeune père de 35 ans, alors qu’il se trouvait sur une structure gonflable aquatique du Wonderland Waterpark de Saint-Maximin, dans le Var, qui a perdu la vie de manière abrupte, la structure ayant été soufflée par une violente bourrasque. Le père défunt était avec sa jeune fille sur la structure. La petite est, aux dernières nouvelles, toujours entre la vie et la mort. La sécurité de l’établissement a été remise en question.

Le week-end du 6 août, au Cap d’Agde, c’est l’attraction “L’Adrénaline” du Luna Park du Cap d’Agde, sorte de balançoire géante à 60 mètres de hauteur, qui a lâché et causé la mort d’un ado de 17 ans et blessé grièvement une autre personne. L’accident s’est produit à cause d’un vent trop fort. Normalement, dans de pareilles conditions météorologiques, l’exploitant doit fermer sa machine.

En juin dernier, le 25, un accident de montagnes russes est survenu dans le parc d’attractions Gröna Lund, situé sur l’île de Djurgården à Stockholm, en Suède. Créé en 1883, c’est l’un des plus vieux parcs d’attractions du pays.

En mai, un enfant de quatre est sorti de la Foire du Trône, à Paris, avec un doigt en moins. Sa main avait été happée par le mécanisme du tapis roulant du manège Crazy Fabrik.

En avril, à Blackpool, en Grande-Bretagne, des passagers ont dû descendre les montagnes russes à pied après que le Big One a été bloqué à plus de 70 mètres de haut.