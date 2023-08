L'ex-agent de Kanye West inculpée dans le procès de Trump pour tentative de manipulation de l'élection présidentielle de 2020

Ainsi, le média américain Deadline a révélé que Trevian Kutti, l'ancienne attachée de presse du chanteur Kanye West, serait également présente sur la liste des inculpés. Il semblerait que l'agent aime les chanteurs suscitant polémiques et controverses, car elle s'occupa également de la carrière de R. Kelly dans le passé.

Concernant son inculpation, Trevian Kutti est accusée d'avoir fait pression sur Ruby Freeman en janvier 2021. Elle aurait en effet menacé cette employée électorale du comté de Fulton à son domicile.

Bien que Kanye West a manifesté plus d'une fois son soutien à Donald Trump, le porte-parole de Kanye West avait déclaré que Trevian Kutti "n’était plus associée" au chanteur "au moment des faits rapportés et depuis que ces faits se sont produits".

L'avocat de Donald Trump et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, et l'ancien secrétaire général de la Maison Blanche, Mark Meadows, ont également été inculpés.

La procureure chargée du dossier, Fani Willis, a précisé que ces 19 inculpés ont jusqu'au 25 août pour se présenter devant la justice de Géorgie.