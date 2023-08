Non, des faisceaux laser n’ont pas déclenché les incendies à Hawaï : une fausse vidéo devient virale sur les réseaux sociaux

Les autorités sont pointées du doigt pour leur mauvaise gestion de l’évacuation des habitants de l’archipel, qui n’ont pas été alertés du déclenchement des incendies, et qui pour beaucoup, se sont retrouvés pris au piège ou ont attendu de très longues heures avant d’être secourus. Aucune sirène d’alarme ni aucun ordre d’évacuation n’a été entendu, selon les habitants. Les pompiers ont également dû faire face à un mauvais approvisionnement en eau, ce qui a ralenti leur travail.

À lire aussi

La cause et les circonstances de ces incendies mortels restent encore floues. Et ce manque d’informations concrètes nourrit évidemment les complotistes, qui n’hésitent pas à partager de fausses images du drame. Par exemple, une vidéo montrant soi-disant le début des feux est devenue virale sur la Toile. On y voit une ville soudainement éclairée par un “faisceau lumineux” venant du ciel touchant un bâtiment, qui s’embrase. Les images sont présentées comme ayant été tournées à Hawaï, alors qu’il n’en est rien, et le “faisceau” n’a rien d’un rayon laser, car il s’agit d’un effet d’optique dû à un reflet au moment de l’enregistrement de la vidéo. Ces images ont en réalité été capturées au Chili, il y a deux mois, lors de l’explosion d’un transformateur, touché par des branches tombées d’un arbre au cours d’une tempête.

Certains internautes n’ont pas hésité à s’emparer de photos montrant le décollage d’une fusée SpaceX, et désigner la colonne lumineuse provoquée par l’appareil en train de décoller comme une autre “preuve” de l’apparition d’un “rayon laser” juste avant que l’archipel ne prenne feu. Il faut donc être vigilants avec les images (re) partagées en masse sur les réseaux sociaux, qui parfois n’ont rien à voir avec les incendies dramatiques de Hawaï.