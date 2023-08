Ces deux octogénaires s’écrivent depuis 70 ans et viennent de se rencontrer pour la première fois: "C’est fantastique, nous sommes toujours là"

Patsy a déclaré que Carole-Ann était exactement comme elle l’avait imaginé. "Je l’ai reconnue immédiatement et c’était naturel", a-t-elle déclaré. Même si les deux amies ne s’étaient pas rencontrées auparavant, leur vie avait suivi des schémas similaires, raconte Patsy.

"Nous avons le même âge et nous nous sommes mariées à peu près au même moment. Nous avons toutes les deux trois enfants et nous avons partagé nos vies, avec toutes les épreuves et les tribulations, l’une avec l’autre. C’est absolument fantastique, et nous sommes toujours là", souligne Patsy.

Carole-Ann, quant à elle, a déclaré que même si elles ne s’étaient jamais rencontrées auparavant, "on a l’impression que nous nous connaissons depuis toujours". "Nous avons commencé au crayon, puis à l’encre, puis à la dactylographie et maintenant nous pouvons envoyer des e-mails et rester en contact sur les réseaux sociaux", exalte-t-elle. "C’est venu de loin."

Le voyage de Patsy a été organisé par ses trois enfants comme cadeau spécial pour son 80e anniversaire et sa fille Steph l’a accompagnée pour ce faire. "Maman a toujours voulu rencontrer sa correspondante américaine", a-t-elle déclaré.

"C’était sur sa bucket list et ça restait son éternel regret jusqu’ici. La rencontre a été très émouvante", témoigne la fille. "Elles se sont tout de suite entendues. Elles n’ont pas arrêté de bavarder".

Le voyage a duré neuf jours. Les deux correspondantes ont déclaré qu’elles continueraient à rester en contact par le biais de lettres et de cartes, mais elles doutent qu’il y ait à nouveau des retrouvailles.