“Bonjour de Sibérie. Nous nous entraînons à la chasse pendant nos vacances. Nous attendons l’ordre pour prendre d’assaut Kiev d’assaut”, peut-on lire sous certaines photos publiées sur Telegram ce mercredi matin, rapportent nos confrères de HLN. Les clichés montrent un soldat de Wagner masqué posant avec un fusil d’assaut et un drapeau de la milice.

D’abord, que font des wagnériens en Russie ? La semaine dernière le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War annonçait que les troupes envoyées au Bélarus après la tentative ratée de mutinerie de Prigojine se préparaient à rentrer en Russie. Rien de concret sur ce point, aucun mouvement n’a été observé. Mais selon un des principaux commandants de la milice, nommé “Lotus” (Anton Yelizarov de son vrai nom), les combattants qui sont présents sur le sol russe sont en vacances, sur ordre de Prigojine. Ils retourneront en Biélorussie ensuite.

Ces énigmatiques messages seraient l’œuvre d’une stratégie de communication de Wagner, visant à semer le trouble. En faisant peur, la milice fait ainsi pression sur les parties prenantes au conflit en Ukraine. Ce genre de message permet de mettre en alerte six pays à la fois, selon HLN : la Pologne et la Lituanie qui craignent que Wagner ne traverse leur frontière, l’Ukraine qui redoute une attaque par le nord, l’opposition biélorusse qui a peur que Loukachenko utilise les combattants pour réprimer davantage toute protestation, et aussi la France et les États-Unis qui s’inquiètent de l’expansion de Wagner en Afrique.

Cette communication accrédite aussi la thèse de la “maskirovka”, une duperie militaire, qui signifierait que la rébellion de juin de Wagner contre la Russie ne serait qu’une mise en scène. Hypothèse toutefois peu probable.